إبراهيما نداي يواصل تصعيده ضد الزمالك بسبب أزمة المستحقات

أكد السنغالي إبراهيما نداي لاعب نادي الزمالك السابق، أنه مستمر في الإجراءات القانونية ضد النادي من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال نداي في تصريحات تلفزيونية: "مستمر في شكواي ضد الزمالك للحصول على مستحقاتي ولم أتلقَّ أي اتصالات من مسؤولي النادي لبحث التوصل إلى حل ودي حتى الآن".

وتابع: "عدم وجود تواصل رسمي من الزمالك سيجعلني متمسكًا بالإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أنتظر تحركًا من إدارة النادي إذا كانت هناك رغبة حقيقية في التوصل إلى تسوية وإنهاء الأزمة بشكل ودي".