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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 مليون دولار | فتح خزينة بيراميدز والزمالك لـ ضم نجم الأهلي

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن تنافس بيراميدز و الزمالك لضم نجم الاهلي أحمد عبد القادر وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر : نادي بيراميدز ونادي الزمالك فتحوا الخزاين علشان احمد عبد القادر نجم الاهلي اللي بدأ مسيرة تألقه في سموحة معارا من الأهلي، وصل المزاد الى ٢ مليون دولار في الموسم الواحد اي ٦ مليون دولار في ٣ مواسم.

وكان قد دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة خلال الأيام الماضية مع أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي السابق والمحترف حاليا في صفوف نادي الكرمة العراقي، وذلك تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب مصدر مطلع، فإن جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء، يقود بنفسه ملف التفاوض مع اللاعب، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك منحت وعودا بحل أزمة القيد وتسوية المديونيات خلال الفترة المقبلة، بما يسمح للنادي بإبرام صفقات جديدة وتدعيم الفريق بشكل قوي.

فرج عامر بيراميدز الزمالك أحمد عبد القادر

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