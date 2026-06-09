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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند يزف بشرى لجماهير الزمالك

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

أعلن الناقد الرياضي فتحي سند عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن  قضايا إيقاف القيد المسجلة ضد النادي وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند:الزمالك ينهي أزمة أندريه ستيفان بيكي، المدرب المساعد السابق لجوزيه جوميز، ليصل عدد القضايا المتبقية على النادي إلى 16 قضية.

وتلقى نادي الزمالك دفعة إيجابية في ملف القضايا الدولية، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقليص عدد قضايا إيقاف القيد المسجلة ضد النادي إلى 16 قضية، عقب تسوية إحدى الشكاوى العالقة.

وقام "فيفا" برفع القضية الخاصة بالكاميروني أندري بيكي، مساعد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق، من قائمة القضايا المرفوعة ضد الزمالك، وذلك بعد سداد المستحقات المالية المستحقة له بشكل كامل.
وبحسب التحديث الأخير الصادر عبر المنصة الرسمية للاتحاد الدولي، انخفض عدد القضايا المتعلقة بإيقاف القيد إلى 16 قضية، بعدما كان قد ارتفع مؤخرًا إلى 17 قضية خلال الأيام الماضية.

ويأتي ذلك بعد نجاح إدارة الزمالك في وقت سابق في إنهاء ملفي البرتغاليين جواو إسبينيوسا ميجيل ولويس فيسنتي كاسترو، مساعدي جوزيه جوميز، حيث تم رفع شكواهما من سجلات القضايا لدى "فيفا" عقب تسوية مستحقاتهما المالية.

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