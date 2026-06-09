الزمالك يحسم مصير معتمد جمال في الموسم الجديد

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ترحيبه باستمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بالدور الذي قدمه مع الفريق واصفًا إياه بأنه “عمل ولا أروع”.

أزمة القيد على رأس أولوياتنا

وأوضح هشام نصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة الزمالك تضع ملف أزمة القيد على رأس أولوياتها في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن النادي يتحرك وفق خطة واضحة للتعامل مع كافة الملفات العالقة الخاصة بمستحقات اللاعبين والقضايا المنظورة.

وأضاف نائب رئيس الزمالك أن الإدارة تعمل على إنهاء ملفات عدد من اللاعبين، من بينهم عمر فرج وسامسون، إلى جانب باقي القضايا التي تتعلق بمستحقات مالية على النادي، في إطار الجهود المبذولة لحل أزمة القيد وتهيئة الأجواء أمام الفريق خلال الفترة المقبلة.