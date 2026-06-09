مصادر: الزمالك يقترب من إنهاء ملف الأجانب بعد الاتفاق مع مصدق ومعالي

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة نادي الزمالك تواصل تحركاتها المكثفة لحسم عدد من الملفات المتعلقة بقائمة الفريق الأولى لكرة القدم، وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة الفنية والاستعداد للموسم الجديد.

وأكدت المصادر أن النادي توصل إلى اتفاق نهائي مع الثنائي صلاح الدين مصدق وعبدالحميد معالي بشأن الملفات الخاصة بهما، في خطوة تهدف إلى إنهاء عدد من القضايا العالقة داخل الفريق خلال الفترة الحالية.

وأضافت المصادر أن إدارة الزمالك باتت قريبة أيضاً من الوصول إلى حلول نهائية مع الثنائي الأجنبي سامسون أكينولا وعمر فرج، سواء من خلال تسويات مالية أو اتفاقات تضمن إنهاء الملفات بشكل ودي يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وتسعى الإدارة البيضاء إلى غلق هذا الملف بشكل كامل خلال الأيام المقبلة، من أجل توفير مساحة أكبر للتحرك في سوق الانتقالات الصيفية، وإعادة ترتيب قائمة الفريق وفقاً لرؤية الجهاز الفني استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الزمالك لتقليص الأعباء المالية وتنظيم ملف اللاعبين الأجانب، بما يمنح النادي مرونة أكبر في تدعيم صفوفه بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات المقبلة.