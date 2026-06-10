«فتوح» قيمته تصل لـ5 ملايين دولار.. أيمن يونس يكشف موقف الزمالك من بيع اللاعبين وأزمة القيد

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن مسألة بيع أي لاعب داخل الفريق يجب أن تخضع لاحتياجات النادي الفنية وظروفه المالية، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين قد ترتفع قيمتهم التسويقية خلال الفترة المقبلة.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن اللاعب بيزيرا يمتلك إمكانات فنية جيدة، لكنه ليس في مستوى أجنحة المنتخب البرازيلي، ما يجعل من الصعب أن يكون محل متابعة مباشرة من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الوقت الحالي.

وأضاف أن نادي الزمالك، في حال اضطر لبيع أحد لاعبيه من أجل المساهمة في حل أزمته المالية، فقد يكون الخيار بين أحمد فتوح أو محمود بنتايج، موضحًا أن فتوح قد تصل قيمته التسويقية إلى نحو 5 ملايين دولار، خاصة بعد المشاركة في كأس العالم.

وأشار إلى أن قرار بيع أي لاعب يجب أن يكون مدروسًا، بحيث يتم في مركز يمتلك فيه الفريق أكثر من بديل، وليس في مركز يعتمد فيه الفريق على لاعب مؤثر يصعب تعويضه.

وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول إمكانية تولي المدرب المغربي حسين عموتة تدريب النادي الأهلي، أكد يونس أن عموتة مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية، لكنه شدد على صعوبة الحكم على أي مدرب قبل خوض التجربة الفعلية.

وتابع أن البرتغالي مانويل جوزيه يُعد من أفضل المدربين في تاريخ الأهلي، إلا أنه لم يحقق نفس النجاحات في تجاربه خارج القلعة الحمراء، وهو ما يعكس صعوبة تقييم أي مدرب بشكل مسبق.

وأوضح أن التعاقد مع عموتة قد يكون خطوة موفقة للنادي الأهلي، حال نجح في بناء علاقة جيدة مع اللاعبين وخلق حالة من الانسجام داخل الفريق.

وبشأن أزمة القيد، أكد يونس أن الزمالك لن يتحمل عقوبة إيقاف القيد لفترتين، مشيرًا إلى وجود إمكانية لحل الأزمة ورفع العقوبة خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تعاقد الزمالك مع محامٍ محترف يمتلك خبرات قانونية كافية لإدارة ملفات النادي وحل أزماته، مشددًا على أن الكفاءة هي المعيار الأساسي، وليس الانتماء للنادي.