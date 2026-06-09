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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جون تيري ينتقد توخيل بسبب استبعاد ماجواير ويشعل الجدل عن قائمة إنجلترا قبل المونديال

جون تيري
جون تيري
حمزة شعيب

أثار قائد منتخب إنجلترا السابق جون تيري جدلاً واسعًا بعد انتقاده اختيارات المدير الفني توماس توخيل لقائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم، معبّرًا عن غضبه من استبعاد عدد من الأسماء البارزة، وعلى رأسها هاري ماجواير.

ويخوض المنتخب الإنجليزي معسكره التحضيري في الولايات المتحدة منذ أكثر من أسبوع، استعدادًا لمباراته الافتتاحية في البطولة أمام كرواتيا يوم 17 يونيو، حيث اكتملت صفوف الفريق بعد انضمام لاعبي أرسنال عقب فترة راحة إضافية منحت لهم بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأثارت قائمة توخيل حالة من الجدل داخل الأوساط الإعلامية والجماهيرية، خصوصًا بعد استبعاد أسماء بارزة مثل فيل فودين وكول بالمر، إلى جانب الاعتماد على بعض العناصر التي تخوض أولى تجاربها الدولية في بطولة كبرى.

وفي تصريحات إعلامية، أكد جون تيري أنه يرى ضرورة الاعتماد على أفضل اللاعبين من أجل المنافسة على لقب كأس العالم، مشيرًا إلى أن الفريق لا يحتاج إلى أكثر من 13 إلى 15 لاعبًا أساسيًا قادرين على صناعة الفارق.

وأضاف تيري أن بعض اللاعبين الموجودين في القائمة قد لا يملكون القدرة على الضغط على العناصر الأساسية، في إشارة إلى وجود فجوة في الجودة بين عناصر التشكيلة.

كما أبدى تحفظه على بعض الاختيارات، معتبرًا أن لاعبين مثل دان بيرن ونيكو أورايلي يفتقدون للخبرة الدولية في بطولة بحجم كأس العالم، وهو ما قد يضع الفريق تحت ضغط في المباريات الحاسمة.

ورغم انتقاده لبعض القرارات، أشاد تيري بالمدير الفني توماس توخيل، مؤكدًا احترامه الكبير لعمله السابق مع تشيلسي ونجاحه في التتويج بدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه مدرب لا يخشى اتخاذ قرارات جريئة داخل تشكيلته.

غير أن تيري شدد على أنه يختلف مع بعض خياراته الحالية، خاصة فيما يتعلق باستبعاد هاري ماجواير، إلى جانب الاعتماد على لاعبين في مراكز تحتاج إلى خبرة أكبر مثل لوك شو، معتبرًا أن وجود عناصر أكثر خبرة كان سيمنح الفريق توازنًا أفضل.

وأكد قائد تشيلسي السابق أن ماجواير يقدم إضافة قوية في الكرات الثابتة ويمتلك خبرة مهمة في المراحل المتقدمة من البطولات، مشيرًا إلى أنه يراه خيارًا أفضل من دان بيرن في هذا المركز، خاصة في ظل ضغط مباريات كأس العالم.

واختتم تيري تصريحاته بالتأكيد على أن النجوم أصحاب الخبرة يجب أن يكونوا حاضرون دائمًا في مثل هذه البطولات، لأن التفاصيل الصغيرة هي ما يصنع الفارق في المراحل الحاسمة من المنافسة.

جون تيري توخيل ماجواير قائمة إنجلترا

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