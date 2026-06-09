مع غياب نيمار .. ملامح تشكيل البرازيل المتوقع أمام المغرب في كأس العالم 2026

خاض منتخب البرازيل بقيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي مرانه اليوم الثلاثاء، ضمن استعداداته لمواجهة منتخب المغرب في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026.

وكان المنتخب البرازيلي قد خاض مباراة ودية أمام منتخب مصر صباح الأحد الماضي، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، وهي المباراة التي أكد بعدها أنشيلوتي أنه حسم ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة المغرب.

ويستهل المنتخب البرازيلي مشواره في البطولة بمواجهة المغرب في تمام الواحدة صباح الأحد بتوقيت مصر والسعودية، في افتتاح مباريات الفريقين في المونديال.

وشهد مران اليوم حضور وسائل الإعلام خلال أول 15 دقيقة فقط، حيث قاد أنشيلوتي الحصة التدريبية بمشاركة 25 لاعبًا، وبدأ المران بتمارين الإحماء قبل الانتقال إلى تدريبات بالكرة، مع تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين.

وغاب النجم البرازيلي نيمار عن التدريبات، ما يثير الشكوك حول مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة الأولى أمام المغرب.

وفي سياق التحضيرات، تم استدعاء اللاعب إيدرسون لتعويض غياب ويسلي المصاب في المباراة الودية أمام مصر، بينما يتنافس إيبانيز ودانيلو على مركز الظهير في التشكيل الأساسي المتوقع.

وخلال الجزء المفتوح للإعلام، ارتدى عدد من اللاعبين الأساسيين قمصان التدريب، من بينهم إيبانيز، ماركينيوس، ليو بيريرا، دوجلاس سانتوس، كاسيميرو، برونو جيماريش، إيدرسون، ماتيوس كونيا، جابرييل مارتينيلي، رافينيا، ولويز هنريكي، دون الكشف عن التشكيل النهائي أو ملامح الخطة الأساسية بشكل رسمي.

ويواصل المنتخب البرازيلي استعداداته للمباراة المرتقبة وسط ترقب كبير حول جاهزية أبرز نجومه قبل ضربة البداية في البطولة.