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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أتلتيكو مدريد يسخر من ريال مدريد وبرشلونة بعد بيان عرض جوليان ألفاريز

جوليان ألفاريز
جوليان ألفاريز
حمزة شعيب

أشعل نادي أتلتيكو مدريد أجواء المنافسة مع غريميه ريال مدريد وبرشلونة، بعدما أصدر بيانًا رسميًا حمل لهجة ساخرة ردًا على البيان الذي نشره ريال مدريد بشأن اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق تقدمه بعرض رسمي بقيمة 150 مليون يورو للحصول على خدمات ألفاريز، مؤكدًا أن أتلتيكو مدريد رفض العرض، مع الإشارة إلى أن المفاوضات جرت في إطار من الاحترام والعلاقة الجيدة بين الناديين.

ورفض أتلتيكو مدريد ترك الرواية دون رد، إذ بدأ بالتعليق على بيان ريال مدريد عبر منصة "إكس" باستخدام رموز تعبيرية ضاحكة، قبل أن ينشر بيانًا مطولًا تضمن عدة نقاط ساخرة موجهة إلى جاره التقليدي.

وأوضح النادي المدريدي في بيانه أن مقطع الفيديو المتداول للبابا ليو الرابع عشر، والذي سبق أن نشره ريال مدريد، تم اقتطاعه بشكل غير كامل، مشيرًا بسخرية إلى أن البابا قال أيضًا إنه من مشجعي أتلتيكو مدريد.

كما نفى أتلتيكو وجود أي مشاعر امتنان تجاه ريال مدريد، مؤكدًا أن النادي الملكي خلط بين "التهذيب" و"الامتنان"، ومشددًا على أنه لا يشكر غريمه على أي شيء.

وفيما يتعلق بمستقبل جوليان ألفاريز، أكد أتلتيكو مدريد أنه لا يدرس أو يقيم أي عروض مقدمة للاعب في الوقت الحالي، في إشارة واضحة إلى تمسكه باستمرار المهاجم الأرجنتيني ضمن صفوف الفريق.

ولم يكتفِ النادي بذلك، بل وجه رسالة ساخرة أخرى إلى ريال مدريد، مؤكدًا أن الحفاظ على علاقة جيدة بين الطرفين أمر طبيعي، لأن النادي الملكي يجعله يضحك أكثر من برشلونة، في واحدة من أكثر فقرات البيان إثارة للجدل.

واختتم أتلتيكو مدريد بيانه بملاحظة إضافية خاطب خلالها إدارة ريال مدريد، مطالبًا إياها بالتوقف عن استقطاب اللاعبين من أكاديمية النادي، مستغلًا ما وصفه بالعلاقة الجيدة مع الرئيس الجديد للنادي الملكي.

وأثار البيان تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل حدة المنافسة بين أندية العاصمة الإسبانية، بينما يبقى ملف جوليان ألفاريز واحدًا من أبرز الملفات التي تتابعها الجماهير خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

أتلتيكو مدريد ريال مدريد جوليان ألفاريز برشلونة

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