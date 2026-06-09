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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفيحاء يحسم الجدل بشأن عمر السومة.. اللاعب خارج الحسابات والمفاوضات مستمرة مع بدائل هجومية

عمر السومة
عمر السومة

حسمت إدارة نادي الفيحاء الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة، لاعب الحزم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدة أن الأنباء المتداولة حول وجود مفاوضات بين الطرفين لا تمت للحقيقة بصلة.

وبحسب مصادر مقربة من مجلس إدارة النادي، فإن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التقارير الإعلامية بشأن اهتمام الفيحاء بضم السومة لا يعكس الواقع، مشيرة إلى أن اسم اللاعب لم يُطرح ضمن قائمة الخيارات الهجومية التي تدرسها الإدارة لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء هذا التوضيح بعد انتشار تكهنات واسعة ربطت أحد أبرز الهدافين في تاريخ الدوري السعودي بالانتقال إلى الفيحاء، وهو ما أثار حالة من الجدل بين جماهير النادي خلال الأيام الماضية.

وأكدت المصادر أن الإدارة تعمل وفق رؤية فنية محددة في ملف التعاقدات، حيث تعتمد اللجنة الرياضية على معايير خاصة عند اختيار اللاعبين المستهدفين، بما يتناسب مع احتياجات الفريق وخطط الجهاز الفني للموسم المقبل.

وأوضحت أن التوجه الحالي يركز على استقطاب عناصر تمتلك مواصفات فنية وبدنية تتوافق مع أسلوب اللعب المعتمد داخل الفريق، إلى جانب البحث عن لاعبين قادرين على تقديم الإضافة على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة الفيحاء تحركاتها في سوق الانتقالات من أجل تعزيز الخط الأمامي، حيث تشير المصادر إلى أن المفاوضات مع عدد من الأسماء الهجومية وصلت إلى مراحل متقدمة، ولم يتبق سوى الاتفاق على بعض التفاصيل النهائية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقات الجديدة.

وتسعى إدارة الفيحاء إلى إنهاء ملف التدعيمات مبكرًا، بهدف منح الجهاز الفني فرصة كافية لتجهيز الفريق والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين.

عمر السومة الفيحاء دوري روشن

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