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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أكبر أحلامي.. الحكم الصومالي عرتن يتحسر على عدم المشاركة في المونديال

الحكم الصومالي عرتن
الحكم الصومالي عرتن
حسام الحارتي

تحسر الحكم الصومالي عمر عرتن على ما اعتبره "أكبر أحلامي"، بعد منعه من الدخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مونديال 2026 لكرة القدم الذي ينطلق الخميس.

وأُبعد عرتن الذي اختاره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكم العام في 2025، من قائمة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمونديال بعدما مُنع من دخول إلى الولايات المتحدة لدى وصوله إلى ميامي السبت.

والصومال من الدول المدرجة على قائمة حظر السفر التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضمن حملة أوسع على الهجرة.

وقال عرتن لصحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء في مقابلة هاتفية من إسطنبول "أشعر بخيبة كبيرة جدا. أنا مجرد حكم يحاول أن يعيش حلمه، أكبر حلم في حياتي، وهو الوصول إلى كأس العالم".

وأوضح أنه بعد استجواب دام 11 ساعة، نُقل إلى زنزانة احتجاز منفصلة حيث بقي هناك لساعات إضافية قبل إعادته على متن رحلة إلى إسطنبول.

وأضاف "كانت لدي الأوراق الصحيحة وكل شيء. كانت لدي التأشيرة الصحيحة".

وأفاد فيفا بأنه عاجز عن التأثير في القرار، مؤكداً أن الأمر يعود حصراً إلى الدول المضيفة للبطولة، وفي مقدمها الولايات المتحدة التي تتشارك الضيافة مع جارتيها المكسيك وكندا.

وقال متحدث باسم الهيئة الكروية العليا أن "فيفا غير معني بإجراءات الهجرة في الدولة المضيفة، بما في ذلك البت في التأشيرات، وقد أُبلغ من السلطات بأن وضع السيد عرتن لن يتغير في الوقت الراهن".

وتابع "تماشياً مع فعاليات فيفا السابقة، فإن الحكومة المضيفة هي التي تقرر في نهاية المطاف من يحصل على تأشيرة ومن يُسمح له بدخول البلاد".

من جهته، قال متحدث باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إن عرتن مُنع من الدخول عقب تفتيش روتيني.

وأوضح أنه "خلال إجراءات المعالجة، خضع المسافر لتفتيش إضافي، وهو جزء روتيني من عملية التفتيش لدى هيئة الجمارك وحماية الحدود عندما يحتاج الضباط إلى التحقق من المعلومات أو تحديد أهلية الدخول".

وأضاف "بعد التفتيش، تبيّن أن المسافر، وهو حكم في كأس العالم لكرة القدم، غير مؤهل للدخول بسبب مخاوف تتعلق بعمليات التدقيق الأمني، وتم رفض دخوله".

وأعربت الحكومة الصومالية عن "أسف عميق" لاستبعاد عرتن من البطولة.

وقالت وزارة الرياضة الصومالية "يمثل عرتن أفضل المواهب الصومالية".

وتنطلق النهائيات الأكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة (48) والمباريات (104) والدول المضيفة (3) الخميس من مكسيكو سيتي، وسط أجواء مشحونة بالتوتر السياسي.

الحكم الصوماني عمر عرتن مونديال 2026 فيفا دونالد ترامب

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