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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رايت يهاجم الولايات المتحدة : كأس عالم فوضى .. بعد منع حكم صومالي من الدخول

رايت
رايت
حسام الحارتي

انتقد أسطورة كرة القدم الإنجليزية إيان رايت الولايات المتحدة بشدة قبل انطلاق بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، واصفاً الحدث بأنه "كأس عالم من الفوضى"، وذلك عقب منع الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن من دخول البلاد رغم حصوله على تأشيرة سارية المفعول.

وكان أرتان يستعد لدخول التاريخ كأول حكم صومالي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم، إلا أن سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية رفضت دخوله عند وصوله إلى ميامي بسبب ما وصفته بـ"مخاوف تتعلق بإجراءات التدقيق الأمني"، ما أدى إلى استبعاده من البطولة

وفي تعليق غاضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال رايت إن البطولة تشهد أزمة تلو الأخرى، مضيفاً: "كل بضع ساعات نسمع قصة جديدة عن مشجعين أو لاعبين أو مسؤولين أو صحفيين أو الآن حكام تم رفض دخولهم". كما انتقد ارتفاع أسعار التذاكر والإقامة ووسائل النقل، متسائلاً: "هل هكذا يتصرف مضيفو أعظم بطولة في العالم؟ وهل هذه هي حقاً روح كرة القدم؟"

وأكد رايت أن أكثر من يدفع ثمن هذه الأحداث هم عشاق كرة القدم الأمريكيون أنفسهم، معتبراً أن ما يحدث يسبب لهم إحراجاً كبيراً أمام العالم، قبل أن يختتم حديثه بالقول: "هذا كأس عالم من الفوضى.

عمر عبد القادر عرتن بطولة كأس العالم كأس العالم كأس عالم من الفوضى

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