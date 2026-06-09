الاتحاد السنغالي يوضح حقيقة تفتيش بعثة المنتخب قبل انطلاق كأس العالم

أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانًا رسميًا للرد على الجدل الذي أثارته مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت لاعبي وأفراد بعثة منتخب السنغال أثناء خضوعهم لإجراءات تفتيش أمني داخل الولايات المتحدة الأمريكية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

بيان الاتحاد السنغالي لكرة القدم

وأكد الاتحاد أن ما تم تداوله تضمن معلومات غير دقيقة، موضحًا أن إجراءات التفتيش لم تُنفذ عند وصول البعثة إلى مدينة سان أنطونيو كما أشيع، وإنما جرت في مطار رالي يوم 7 يونيو الجاري قبل صعود اللاعبين وأفراد الجهاز الفني إلى الطائرة المتجهة إلى مقر إقامة المنتخب.

وأوضح البيان أن الحافلة التي أقلّت البعثة غادرت الفندق مباشرة إلى مدرج المطار، حيث تم استكمال جميع الإجراءات الأمنية والشرطية عند بوابة الصعود إلى الطائرة، دون الحاجة إلى المرور عبر صالات السفر التقليدية.

وأشار الاتحاد السنغالي إلى أن هذه الترتيبات جاءت في إطار تسهيل إجراءات السفر وتقليل الوقت المستغرق في التنقل، بما يسمح للوفد بالصعود مباشرة إلى الطائرة الخاصة المتجهة إلى سان أنطونيو.

وشدد البيان على أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للوائح الأمنية المعمول بها داخل المطار، مؤكدًا عدم وقوع أي مشكلات أو حوادث خلال عملية التفتيش أو أثناء الرحلة.

واختتم الاتحاد السنغالي بيانه بالتأكيد على أن الرحلة الخاصة سارت بشكل طبيعي، ووصلت البعثة إلى سان أنطونيو بسلام استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم.