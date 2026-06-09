الإعلان عن طاقم تحكيم المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وسيتولى قيادة المباراة الأولى في مونديال 2026 الحكم ويلتون سامبايو وسيساعده مواطناه برونو بيريز وبرونو بوشيليا.

ويبلغ سامبايو من العمر 44 عاماً وحصل على الشارة الدولية عام 2013.

وتولى الحكم البرازيلي إدارة 4 مباريات في مونديال قطر 2022، منها مباراتان في دور المجموعات (السنغال – هولندا) و(بولندا - السعودية) كما أدار مباراة هولندا والولايات المتحدة في دور الـ16 إضافة إلى مباراة إنجلترا وفرنسا في الدور ربع النهائي.