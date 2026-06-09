حجب حصة المنتخب الإيراني من تذاكر مبارياته

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم حجب حصته من تذاكر مباريات المنتخب في كأس العالم 2026، قبل أيام من انطلاق البطولة، ما سيحرم عدداً من الجماهير من حضور المباريات.



وأوضح الاتحاد أن الخطوة تثير تساؤلات بشأن تدخل اعتبارات غير رياضية في تنظيم البطولة، داعياً الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الالتزام بمبادئ الحياد والإنصاف.

وفي المقابل، أكد الأمين العام للفيفا ماتياس غرافستروم، خلال اجتماعه مع رئيس الاتحاد الإيراني في المكسيك، استمرار دعم الاتحاد الدولي لضمان أفضل الظروف للمنتخب وبعثته خلال البطولة.

وصلت مساء أمس، الأحد، بعثة منتخب إيران إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، التي ستكون مقر إقامتها خلال منافسات كأس العالم 2026، في خطوة استثنائية فرضتها الظروف السياسية بين إيران والولايات المتحدة.

وحسب تقارير إعلامية، لن يقيم المنتخب الإيراني داخل الأراضي الأمريكية رغم خوضه جميع مبارياته في الولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وأشارت التقارير إلى أن السلطات الأمريكية سمحت بدخول بعثة المنتخب الإيراني يوم المباراة فقط، على أن تغادر البلاد مباشرة عقب نهاية كل مواجهة، ما دفع المنتخب إلى اتخاذ مدينة تيخوانا المكسيكية الحدودية مقرًا دائمًا لمعسكره طوال فترة البطولة.

وتُعد هذه الحالة سابقة غير معتادة في تاريخ كأس العالم، حيث لم يسبق أن اضطر منتخب مشارك للإقامة خارج الدولة المستضيفة لمبارياته طوال منافسات البطولة.

ويستعد المنتخب الإيراني لخوض منافسات المجموعة السابعة وسط ظروف تنظيمية استثنائية، في وقت يترقب فيه عشاق كرة القدم مواجهاته أمام مصر وبلجيكا ونيوزيلندا ضمن سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

يأتي هذا التطور في ظل التوترات السياسية المستمرة بين واشنطن وطهران، والتي انعكست على ترتيبات إقامة وتحركات المنتخب الإيراني خلال مشاركته في كأس العالم 2026.