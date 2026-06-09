قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلغاريا تعلن تعليق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
كريستال بالاس يقترب من تعيين بيير ساج مدربًا جديدًا للفريق
ترامب: الإيرانيون أسقطوا مروحية أمريكية من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز
ترامب: إيران أسقطت إحدى مروحياتنا المتطورة خلال دورية فوق مضيق هرمز
تأييد حكم الإعدام على قاتل مالك "قهوة أسوان" بمصر الجديدة
أخطر تنظيم مالي للإخوان..إحالة 65 متهمًا في أكبر قضية لتهريب الأموال إلى الجنايات
تراجع سعر الدولار.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
ترامب : نحن في المراحل النهائية لما سيكون اتفاقًا ممتازًا للغاية مع إيران
وزير الدفاع الإيطالي : إسرائيل تتوسع عسكريا في جنوب لبنان .. والوضع الإنساني قاتم
سويلم : رؤية متكاملة لتعزيز الأمن المائي .. ومعالجة الصرف الزراعي
كواليس محاكمة سارة خليفة بعد استلام التقرير الخاص بتصنيع المخـ درات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حجب حصة المنتخب الإيراني من تذاكر مبارياته

المنتخب الإيراني
المنتخب الإيراني
حسام الحارتي

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم حجب حصته من تذاكر مباريات المنتخب في كأس العالم 2026، قبل أيام من انطلاق البطولة، ما سيحرم عدداً من الجماهير من حضور المباريات.
 

وأوضح الاتحاد أن الخطوة تثير تساؤلات بشأن تدخل اعتبارات غير رياضية في تنظيم البطولة، داعياً الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الالتزام بمبادئ الحياد والإنصاف.

وفي المقابل، أكد الأمين العام للفيفا ماتياس غرافستروم، خلال اجتماعه مع رئيس الاتحاد الإيراني في المكسيك، استمرار دعم الاتحاد الدولي لضمان أفضل الظروف للمنتخب وبعثته خلال البطولة.

وصلت مساء أمس، الأحد، بعثة منتخب إيران إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، التي ستكون مقر إقامتها خلال منافسات كأس العالم 2026، في خطوة استثنائية فرضتها الظروف السياسية بين إيران والولايات المتحدة.

وحسب تقارير إعلامية، لن يقيم المنتخب الإيراني داخل الأراضي الأمريكية رغم خوضه جميع مبارياته في الولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وأشارت التقارير إلى أن السلطات الأمريكية سمحت بدخول بعثة المنتخب الإيراني يوم المباراة فقط، على أن تغادر البلاد مباشرة عقب نهاية كل مواجهة، ما دفع المنتخب إلى اتخاذ مدينة تيخوانا المكسيكية الحدودية مقرًا دائمًا لمعسكره طوال فترة البطولة.

وتُعد هذه الحالة سابقة غير معتادة في تاريخ كأس العالم، حيث لم يسبق أن اضطر منتخب مشارك للإقامة خارج الدولة المستضيفة لمبارياته طوال منافسات البطولة.

ويستعد المنتخب الإيراني لخوض منافسات المجموعة السابعة وسط ظروف تنظيمية استثنائية، في وقت يترقب فيه عشاق كرة القدم مواجهاته أمام مصر وبلجيكا ونيوزيلندا ضمن سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

يأتي هذا التطور في ظل التوترات السياسية المستمرة بين واشنطن وطهران، والتي انعكست على ترتيبات إقامة وتحركات المنتخب الإيراني خلال مشاركته في كأس العالم 2026.

الاتحاد الإيراني كأس العالم رئيس الاتحاد الإيراني المكسيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

المدير الفني البلجيكي

مدرب بلجيكا قبل مواجهة منتخب مصر: نسجل في المتوسط 3 أهداف بالمباراة

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

وزير الأوقاف يبحث مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التعاون المشترك

دعاء بعد المغرب

دعاء بعد المغرب لتفريج الهموم وقضاء الحوائج.. كلمات تملأ القلب طمأنينة وأملًا

دار الإفتاء

ما حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب؟.. الإفتاء توضح

بالصور

ماذا يحدث للمخ عند التعرض للقلق المزمن؟.. يحوّله إلى إدمان خفي

القلق المزمن
القلق المزمن
القلق المزمن

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود

الثوم الأسود
الثوم الأسود
الثوم الأسود

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد