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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة إيران تصل إلى المكسيك للمشاركة في مونديال 2026.. صور

منتخب إيران
منتخب إيران
إسراء أشرف

وصلت مساء أمس، الأحد، بعثة منتخب إيران إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، التي ستكون مقر إقامتها خلال منافسات كأس العالم 2026، في خطوة استثنائية فرضتها الظروف السياسية بين إيران والولايات المتحدة.

وحسب تقارير إعلامية، لن يقيم المنتخب الإيراني داخل الأراضي الأمريكية رغم خوضه جميع مبارياته في الولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وأشارت التقارير إلى أن السلطات الأمريكية سمحت بدخول بعثة المنتخب الإيراني يوم المباراة فقط، على أن تغادر البلاد مباشرة عقب نهاية كل مواجهة، ما دفع المنتخب إلى اتخاذ مدينة تيخوانا المكسيكية الحدودية مقرًا دائمًا لمعسكره طوال فترة البطولة.

وتُعد هذه الحالة سابقة غير معتادة في تاريخ كأس العالم، حيث لم يسبق أن اضطر منتخب مشارك للإقامة خارج الدولة المستضيفة لمبارياته طوال منافسات البطولة.

ويستعد المنتخب الإيراني لخوض منافسات المجموعة السابعة وسط ظروف تنظيمية استثنائية، في وقت يترقب فيه عشاق كرة القدم مواجهاته أمام مصر وبلجيكا ونيوزيلندا ضمن سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

يأتي هذا التطور في ظل التوترات السياسية المستمرة بين واشنطن وطهران، والتي انعكست على ترتيبات إقامة وتحركات المنتخب الإيراني خلال مشاركته في كأس العالم 2026.

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