منتخب إيران يصل المكسيك استعدادًا للمونديال وسط أزمة تأشيرات أمريكية

وصل المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى تيخوانا فجر الأحد، استعدادًا لخوض ثلاث مباريات في كأس العالم بالولايات المتحدة، وسط توترات سياسية.

هبطت الطائرة بعد الساعة الخامسة صباحًا بقليل (12:00 بتوقيت جرينتش) في المدينة المكسيكية، الواقعة على الحدود مع سان دييجو، بعد رحلة جوية ليلية من تركيا، حيث كان المنتخب يتدرب على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

تفاوض الاتحاد الإيراني لكرة القدم في اللحظات الأخيرة لنقل معسكر المنتخب من أريزونا إلى المكسيك، ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم اليقين بشأن منحهم تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

منحت الولايات المتحدة تأشيرات لجميع اللاعبين يوم الجمعة، قبل عشرة أيام فقط من مباراتهم الأولى، لكن لم تُمنح تأشيرات لعدد من أعضاء الجهاز الفني والإداري، بمن فيهم "أعضاء إداريون وفنيون رئيسيون"، وفقًا للاتحاد الإيراني لكرة القدم.

مجموعة مصر

من المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني أول مباراتين له في المجموعة السابعة بالقرب من لوس أنجلوس، ضد نيوزيلندا في 15 يونيو وبلجيكا في 21 يونيو، ثم يواجه مصر في سياتل في 26 يونيو.