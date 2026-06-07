أمريكا ترفض مبيت منتخب إيران خلال المونديال.. والمكسيك ترحب بهم

كشف أبو الفضل بسنديده سفير إيران لدى المكسيك، عن ترتيبات خاصة بمشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق سيكون مطالبًا بدخول الولايات المتحدة الأمريكية يوم المباريات ومغادرتها فور انتهائها.

وأوضح السفير الإيراني، في تصريحات صحفية، أن المنتخب سيدخل الأراضي الأمريكية صباح يوم المباراة، على أن يغادر مباشرة بعد نهايتها، دون الإقامة هناك.

رئيسة المكسيك تدخل

من جانبها، أكدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم ترحيب بلادها باستضافة بعثة المنتخب الإيراني خلال فترة البطولة، مشيرة إلى عدم وجود أي موانع أمام إقامة الفريق في المكسيك.

وقالت شينباوم: "ليس لدينا أي سبب لرفض بقائهم في المكسيك"، مضيفة أن الولايات المتحدة لا ترغب في مبيت المنتخب الإيراني على أراضيها، الأمر الذي دفع الجانب الإيراني للاستفسار عن إمكانية الإقامة في المكسيك خلال منافسات البطولة.

واختتمت رئيسة المكسيك تصريحاتها بالتأكيد على موافقة بلادها الكاملة، قائلة: "سألونا إذا كان بإمكانهم المبيت في المكسيك، وأجبنا: نعم، لا توجد لدينا أي مشكلة".