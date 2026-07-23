نقيب الأطباء: التعامل مع أزمة مستشفى قنا يجب أن يستند إلى نتائج تحقيقات شفافة

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن التعامل مع أزمة مستشفى قنا يجب أن يستند إلى نتائج تحقيقات شفافة قبل اتخاذ أي إجراءات أو محاسبة، مشددًا على أن إصدار الأحكام قبل استكمال التحقيقات لا يخدم العدالة.

وقال عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن مدير مستشفى قنا، حتى إذا طُلب منه العودة إلى منصبه، فمن المرجح أن يرفض، في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها مديرو المستشفيات، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تعاني بالفعل من صعوبة في إيجاد كوادر تقبل تولي هذه المسؤوليات.

المنظومة الصحية

وتابع نقيب الأطباء أن العزوف عن تولي مناصب إدارة المستشفيات يرجع إلى حجم الأعباء والمسؤوليات، مقابل قلة الحوافز والدعم، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تشجع الكفاءات على تولي المواقع القيادية داخل المنظومة الصحية.