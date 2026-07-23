رئيس هيئة الاستعلامات: الدبلوماسية الحديثة تستهدف الرأي العام العالمي وتصحيح المفاهيم

أكد السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، أن الدبلوماسية أصبحت لا تعتمد على الطرق التقليدية، ولكن يتم العمل على مخاطبة الرأي العام العالمي من أجل تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة وتقديمها بشكل صحيح.

وقال علاء يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه نعمل على تقديم كافة المعلومات لوسائل الإعلام بشكل منسق من أجل اتاحتها سواء من موقع الهيئة الإلكتروني، أو من خلال مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية.

تصحيح المعلومات

وتابع أن هناك مجلة إلمانية نشرت تقرير عن الطاقة المتجددة في نصر وأرسلت هذا التقرير لوزارة الكهرباء والطاقة، وأكدت الوزارة أن بعض المعلومات مغلوطة في المجلة الإلمانية، وعلى الفور ناشدت المجلة الإلمانية بتصحيح المعلومات.