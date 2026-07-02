قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح جاهز... شبانة يكشف عن استعدادات منتخب مصر لمواجهة أستراليا
السفير علاء يوسف: فعاليات «الاستعلامات» بالمحافظات أبرزت وعي المصريين بإنجازات ثورة 30 يونيو
مقتل شخص في هجوم روسي واسع على كييف وأضرار كبيرة بالمباني السكنية
لعنة الميراث.. إنهاء حياة شخص على يد شقيقه وإصابة نجله في ملوي بالمنيا
الولايات المتحدة تحسم التأهل إلى ثمن النهائي بثنائية أمام البوسنة والهرسك
الهجمات متواصلة.. ضربة روسية تؤدي إلى انهيار جزئي لمبنى سكني في أوكرانيا
أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس
الدينار يتراجع دون 160 جنيها.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم
ضمن خطتها التوسعية عالميًا.. "مصر للطيران" تشارك في معرض «China Air Cargo Logistics 2026» بشنغهاي
انفجار ماسورة مياه يغرق عشرات المنازل في قرية بقليوب.. والأهالي يستغيثون
كسب مليار دولار.. ترامب يدافع عن أرباحه الضخمة من العملات المشفرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السفير علاء يوسف: فعاليات «الاستعلامات» بالمحافظات أبرزت وعي المصريين بإنجازات ثورة 30 يونيو

السفير علاء يوسف
السفير علاء يوسف
أ ش أ

أكد السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، أن الفعاليات التي نظمتها الهيئة بمختلف محافظات الجمهورية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، عكست حجم الوعي لدى المواطنين، ورسخت قيم الانتماء والاصطفاف خلف القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من المحافظين والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين والمثقفين والشباب والمرأة ومختلف فئات المجتمع، يؤكد المكانة المتميزة التي تحتلها هذه الثورة في وجدان المصريين.

وأوضح رئيس الهيئة، أن مراكز الإعلام الداخلى التابعة للهيئة نظمت سلسلة من الندوات والمؤتمرات واللقاءات الجماهيرية في المحافظات، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات الدولة المختلفة، بهدف استعراض الدلالات الوطنية لثورة 30 يونيو، وما حققته من إنجازات في حماية الدولة المصرية واستعادة استقرارها، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية الشاملة.

زيادة الوعي وترسيخ المفاهيم الصحيحة لدى الأجيال الجديدة 

وأشار السفير علاء يوسف، إلى أن المشاركة الواسعة من المحافظين في هذه الفعاليات، وحرصهم على التواصل المباشر مع المواطنين، عكس اهتمامهم بزيادة الوعي وترسيخ المفاهيم الصحيحة لدى الأجيال الجديدة بشأن ما مثلته ثورة 30 يونيو من نقطة تحول تاريخية في مسيرة الوطن.

وأكد أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي، وإنما كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة شعبية حمت الدولة الوطنية، وصانت هويتها ومؤسساتها، مما فتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التنمية الشاملة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات جاء بفضل الرؤية الاستراتيجية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وضعت بناء الإنسان والتنمية المستدامة وتعزيز الأمن القومي في مقدمة أولويات الدولة، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة أصبحت واقعًا يلمسه المصريون في مختلف أنحاء البلاد.

وذكر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة ستواصل القيام بدورها في نشر الوعي المجتمعي، وتعريف المواطنين بالإنجازات والمشروعات القومية، والتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، انطلاقًا من رسالتها في دعم التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز الثقة في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

السفير علاء يوسف الهيئة العامة للاستعلامات الانتماء والاصطفاف الندوات والمؤتمرات مسيرة البناء والتنمية الشاملة

ترشيحاتنا

طيران الاحتلال

تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق ريفي القنيطرة ودرعا وسط تصاعد التوتر جنوب سوريا

ألمانيا

الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتوصل إلى اتفاق على حزمة إصلاحات لإنعاش الاقتصاد

أرشيفية

الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى سوريا منتصف يوليو

بالصور

رفقة زوجها.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك كاجوال.. منة فضالي تستعرض جمالها

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

أسعار سوزوكي سويفت المستعملة في مصر

سوزوكى سويفت موديل 2022‏
سوزوكى سويفت موديل 2022‏
سوزوكى سويفت موديل 2022‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد