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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل رئيس هيئة الاستعلامات ويشيد بدورها في تعزيز الوعي الوطني

البابا تواضروس ورئيس الهيئة العامة الاستعلامات
البابا تواضروس ورئيس الهيئة العامة الاستعلامات
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة  المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم "السبت"، السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.

تناول اللقاء استعراضًا لجهود الهيئة العامة للاستعلامات في تقديم صورة متكاملة وحقيقية عن مصر، تعكس عمقها التاريخي وحاضرها التنموي ورؤيتها المستقبلية، إلى جانب دورها في بناء وعي الشباب والأجيال الناشئة وتعزيز انتمائهم الوطني.

وأشاد قداسة البابا بالدور المهم الذي تضطلع به الهيئة في هذا الإطار، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود للتعريف بالمقومات الحضارية الفريدة التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها مسار العائلة المقدسة، الذي يمثل أحد أبرز المعالم الروحية والتاريخية ذات الأهمية العالمية.

كما أشار قداسته إلى القيمة التاريخية للأديرة القبطية المنتشرة في أنحاء البلاد، والتي يعود تاريخ بعضها إلى القرن الرابع الميلادي، مشددًا على ضرورة تعريف مختلف فئات المجتمع المصري بهذا التراث العريق، لما يحمله من دلالات حضارية وثقافية وإنسانية تعزز من الهوية الوطنية.

من جانبه، أعرب السفير علاء يوسف رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستعلامات عن تقديره الكبير للدور الوطني الذي تقوم به الكنيسة المصرية بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني.

وأكد أنها تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ قيم المواطنة والتسامح وتعزيز روح الانتماء الوطني، إلى جانب دورها الحيوي في نشر الوعي المجتمعي والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.

وأشاد كذلك بالدور التاريخي للكنيسة في دعم استقرار الدولة المصرية ومساندة جهودها في مواجهة التحديات، بما يعكس نموذجًا فريدًا للتلاحم الوطني بين أبناء الشعب المصري.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الهيئة العامة للاستعلامات العائلة المقدسة مسار العائلة المقدسة

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