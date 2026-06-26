رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح الكنيسة الجديدة بحدائق أكتوبر

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم، الكنيسة الإنجيلية الجديدة بحدائق أكتوبر، بمشاركة عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، من بينهم القس أيمن رمسيس، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس إميل نبيل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، إلى جانب عدد من قيادات الطائفة والكنيسة الإنجيلية، والقيادات السياسية والتنفيذية والشعبية، من بينهم الدكتور أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب المصري، والدكتورة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، وسط حضور كنسي وشعبي كبير.

وفي كلمته، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن خالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدولة المصرية، على ما تشهده من ترسيخٍ لقيم المواطنة، ودعمٍ لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وما توفره من مناخ يعزز رسالة الكنائس في خدمة الوطن وجميع أبنائه.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن قوة الكنيسة الحقيقية تكمن في تكامل أعضائها ووحدتهم، وأن الرضا قيمة عظيمة تمنح الإنسان كرامةً وجمالًا، داعيًا الجميع إلى تجديد الأذهان، والشكر الدائم لله على عطاياه، والعمل بروح المحبة والخدمة.

شارك في برنامج الاحتفال القس ثروت سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بالسادس من أكتوبر، والمشرف العام على الكنيسة، والقس مخلص وليم، راعي الكنيسة الإنجيلية بحدائق أكتوبر، والشيخ هاني صبحي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس بشير أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية بالجيزة، والقس أمين مجدي الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية بأكتوبر، والقس بيتر مسعد، راعي كنيسة المسيح بأكتوبر، والشيخ عصام واصف، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالزيتون، إلى جانب عدد من قادة وخدام الكنيسة الإنجيلية.