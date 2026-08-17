خالد الجندي: البسملة آية من الفاتحة والإسرار بها في الصلاة سنة عن النبي| فيديو

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن آية «بسم الله الرحمن الرحيم» هي الآية رقم واحد في سورة الفاتحة، مشدداً على أن من يقرأ الفاتحة دون البسملة يكون قد أنقص آية منها.

وأوضح الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر قناة «Dmc»، أن هناك رأيين فقهيين معتبرين في هذه المسألة؛ فمن جهر بالبسملة فقد اتبع ما ورد عن النبي، ومن أسرّ بها فقد اتبع سنته أيضاً.

وأضاف الجندي أنه في كلا الحالتين، سواء جهر الإمام بالبسملة أو أسرّ بها، فإنه يقرأها باعتبارها الآية الأولى من سورة الفاتحة.

وتطرق الشيخ خالد الجندي إلى بيان معنى اللفظ الشريف «بسم الله الرحمن الرحيم»، موضحاً أنها القرآن الكريم تركها مفتوحة لكي تصلح البسملة لكافة أوجه الاستخدام والاستعمال التي ينوها العبد في الخير في طاعة الله.