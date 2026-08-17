نتنياهو يضع شرطا لإعادة إعمار غزة: تسليم أسلحة حماس وتدميرها بإشراف أمريكي

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا استمر نحو أربع ساعات مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وممثلين عن «مجلس السلام»، لبحث ترتيبات إنهاء الحرب في قطاع غزة ومستقبل القطاع.

وبحسب مصدر سياسي إسرائيلي، بدأ الاجتماع بين نتنياهو وكوشنر بشكل منفرد، قبل أن ينضم إليهما رئيس «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إلى جانب ممثلين آخرين.

وتركزت المباحثات، وفق المصادر الإسرائيلية، على ملف نزع سلاح حركة حماس، حيث اتفق المشاركون على أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ قبل تنفيذ عملية لنزع سلاح الحركة في مختلف أنحاء القطاع.

وطالب نتنياهو بأن تكون الخطوة الأولى تسليم أسلحة حماس إلى قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة، الجنرال جاسبر جيفرز، تمهيدًا لتدميرها تحت إشراف أمريكي.

وقال مصدر في «مجلس السلام» إن الهدف النهائي المتفق عليه هو «نزع سلاح حماس بالكامل ونزع سلاح غزة»، على أن يتبع ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

وأضاف المصدر أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، إذ يتعين على حماس، وفق الطرح الإسرائيلي، تقديم خطوات «حقيقية وملموسة» تثبت بدء عملية نزع السلاح، محذرًا من أنه في حال عدم تنفيذ ذلك، فقد تحصل إسرائيل على دعم سياسي دولي للتحرك ضد الحركة.

وفي المقابل، تصر إسرائيل على استمرار انتشار قواتها في منطقة «الخط الأصفر» داخل غزة، مع احتفاظها بالقدرة على التعامل مع ما تعتبره تهديدات مباشرة لقواتها.

كما أبلغ نتنياهو الجانب الأمريكي، أن إسرائيل ستواصل استهداف من تصفهم بالمتورطين في هجوم 7 أكتوبر، إلى جانب أي جهات تهدد قواتها.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى المخاوف من تدهور الوضع الصحي والبيئي في القطاع، مع تحذيرات من احتمال انتشار الأوبئة، واتفاق على إعداد خطة للحد من تلوث المياه الجوفية والسواحل.

وبحسب الجانب الإسرائيلي، اتسم الاجتماع بأجواء إيجابية، فيما أكد كوشنر، وفق المصادر، التزام الإدارة الأمريكية بدفع الخطة قدمًا.

وفي المقابل، أوضح نتنياهو أن الاختبار الحقيقي لجدية حماس سيكون في تسليم أسلحتها وبدء عملية نزع السلاح فعليًا.