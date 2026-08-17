ترامب: لا ينبغي لي التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.. لكني قد أدعم المرشح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رداً على سؤال من مراسل قناة فوكس نيوز إنه "يعتقد أنه من الأفضل عدم التدخل في الانتخابات الاسرائيلية "، لكنه أضاف: "قد أدعم المرشح".

و أضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها بشأن الملف الإيراني، مشيرًا إلى وجود قناة اتصال سرية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني.

وتابع ترامب، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيران «لا يمكنها امتلاك سلاح نووي بأي شكل من الأشكال».

وشدد الرئيس الأمريكي على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل الهدف الأول للولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا الهدف سيظل أولوية دائمة بالنسبة لإدارته.