بعد غياب 20 عاماً.. شريف باشا يفتتح المؤتمر الدولي الـ21 لتأخر الإنجاب وأطفال الأنابيب بالإسكندرية بمشاركة عالمية

في حدث طبّي وعالمي بارز يعيد عروس البحر المتوسط بقوة إلى واجهة المؤتمرات الدولية المتخصصة، انطلقت أمس الخميس فعاليات المؤتمر الدولي الحادي والعشرين لتأخر الإنجاب وأطفال الأنابيب، على مدار يومين بمحافظة الإسكندرية، بعد غياب استمر لمدة عشرين عاماً عن انعقاده في مصر.



وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضوراً رفيع المستوى تقدمه الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس المؤتمر، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين على رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إلى جانب نخبة لامعة من كبار الأطباء والخبراء والمتخصصين في مجالات تأخر الإنجاب والإخصاب المساعد من مختلف دول العالم، ولا سيما دول حوض البحر المتوسط.



رؤية استراتيجية وأبعاد تنموية



وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور شريف باشا عن فخره واعتزازه بتوليه الرئاسة الرسمية لهذه الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين من المؤتمر، مشيداً بالتعاون العلمي الواسع والزخم الدولي الذي يشهده الحدث.



وأوضح رئيس المؤتمر أن اختيار مدينة الإسكندرية لاحتضان هذه الفعالية الدولية الكبرى لم يأتي من فراغ، بل جاء إمعاناً في زيادة التعريف بالمحافظات المصرية السياحية العريقة، وتسليط الضوء على ما تملكه الإسكندرية من مقومات سياحية فريدة تضم كافة أنواع التنوع السياحي؛ الثقافي، والترفيهي، والعلاجي.



محاور علمية متطورة وتبادل للخبرات

وأضاف الدكتور شريف باشا أن المؤتمر يمثل منصة حيوية وغير مسبوقة لبحث أحدث الأبحاث والتقنيات الطبية المتسارعة في مجال علاج تأخر الإنجاب وأطفال الأنابيب، وتوفير بيئة خصبة لتبادل الخبرات العلمية والعملية بين المدارس الطبية المختلفة من مصر ومختلف أنحاء العالم، بما يخدم تطوير هذا الملف الطبي الحيوي الذي يحظى باهتمام متزايد على المستويين المحلي والدولي.



يُذكر أن الرئاسة الشرفية للمؤتمر قد أُسندت لكل من الدكتور حسن سلام والدكتور إسماعيل أبو الفتوح، تقديراً لمسيرتهما الطويلة وإسهاماتهما البارزة في هذا المجال. ومن المقرر أن تواصل جلسات المؤتمر وورش العمل المتخصصة أعمالها، لمناقشة أحدث البرتوكولات العلاجية والتقنيات الحديثة في الإخصاب المساعد.