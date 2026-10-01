رئيس مجلس النواب يعلن تشكيل رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تشكيل رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب.

وشمل التشكيل النائب أحمد عبد الجواد، رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب أحمد العطيفي، رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب أحمد خليل خير الله، رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب النور.

كما شمل التشكيل النائب عاطف مغاوري، رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والنائب مجدي مرشد، رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.