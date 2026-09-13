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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

توسيع الشراكة والاستثمار في صدارة مباحثات رئيس النواب ونائب رئيس البرلمان التايلاندي

رئيس النواب
رئيس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم، ليرتساك باتاناشايكول، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي، والوفد المرافق له، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون البرلماني بين البلدين.

وأكد المستشار هشام بدوي خلال اللقاء أن العلاقات المصرية التايلاندية تمتد لعقود من التعاون والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع تايلاند عام 1954، وهو ما يعكس عمق الروابط بين البلدين.

دعوة للشركات التايلاندية للاستثمار في مصر

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية توظيف العلاقات البرلمانية في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري، داعيًا الشركات والكيانات التايلاندية الكبرى إلى زيادة استثماراتها في مصر، والاستفادة من موقعها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.

وأوضح أن ما تمتلكه مصر من اتفاقيات تجارة حرة ومقومات اقتصادية ولوجستية يوفر فرصًا واعدة أمام الاستثمارات التايلاندية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.

مصر تتحرك لتعزيز التعاون مع «الآسيان»

وتطرق اللقاء إلى اهتمام مصر بتطوير العلاقات المؤسسية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، والانضمام كشريك حوار قطاعي، في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط القاهرة بمختلف دول الرابطة.

وأشار بدوي إلى أن مصر كانت من أوائل الدول العربية والأفريقية التي وقعت اتفاقية التعاون والصداقة مع «الآسيان» عام 2016، بما يعكس حرص القاهرة على توسيع دوائر التعاون مع دول جنوب شرق آسيا.

هشام بدوي: أمن الدول العربية جزء من الأمن القومي المصري

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، أكد رئيس مجلس النواب ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في المنطقة، داعيًا إلى وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وإدانة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن.

وشدد على تمسك مصر بسياسة حسن الجوار، مؤكدًا أن أمن الدول العربية يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مع ضرورة العمل على خفض التوترات واحتواء الأزمات.

القضية الفلسطينية حاضرة في مباحثات القاهرة وبانكوك

وأكد بدوي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يرتبط بالتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية في المنطقة، داعيًا إلى استمرار التشاور والتنسيق المصري التايلاندي لدعم جهود إحلال السلام.

تايلاند: نقدر الدور المصري ونتطلع لشراكة أوسع

من جانبه، أعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية مع مصر، مؤكدًا حرص بانكوك على تعزيز التعاون المشترك، في ضوء الدور المصري المحوري في المنطقة.

وثمّن المسؤول التايلاندي ما تشهده مصر من تطور وتنمية في مختلف المجالات، داعيًا إلى توسيع مجالات التعاون السياسي والبرلماني والاقتصادي والتجاري والسياحي، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

مباحثات موسعة لبحث فرص التعاون المشترك

وسبق اللقاء جلسة مباحثات موسعة بين الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، والوفد البرلماني التايلاندي، تناولت سبل دفع التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين، بما يعزز العلاقات المصرية التايلاندية خلال المرحلة المقبلة.

رئيس النواب التايلاندي الاستثمار هشام بدوي العلاقات المصرية التايلاندية مجلس النواب

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