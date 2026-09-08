السفارة التايلاندية بالقاهرة تنظم عرضًا لفيلم «كيف تصبح مليونيرًا قبل رحيل الجدة»

تنظم السفارة الملكية التايلاندية بالقاهرة، عرضًا خاصًا للفيلم التايلاندي الشهير «How to Make Millions Before Grandma Dies»، وذلك مساء الأربعاء 23 سبتمبر 2026، في أحد مراكز التسوق مدينة 6 اكتوبر.



ويأتي العرض في إطار جهود السفارة للتعريف بالسينما التايلاندية المعاصرة والثقافة والمجتمع التايلاندي، من خلال أعمال سينمائية تتناول قضايا إنسانية واجتماعية مشتركة بين مختلف الشعوب.



وتدور أحداث الفيلم حول الشاب «إم»، الذي يقرر رعاية جدته المصابة بمرض عضال، مدفوعًا في البداية برغبة في الحصول على ميراثها.

ومع تطور الأحداث ونمو العلاقة بينهما، يكتشف أن قيمة الأسرة والحب والامتنان والوقت الذي يجمع الإنسان بمن يحب تفوق بكثير أي مكاسب مادية.



ويقدم الفيلم من خلال قصة إنسانية مؤثرة، رؤية للعلاقات بين الأجيال وقيمة الروابط الأسرية، وهو ما ساهم في تحقيق صدى واسع له لدى الجمهور في تايلاند وخارجها، بفضل تناوله لمشاعر وتجارب إنسانية تتجاوز الحدود والثقافات.

