الرئيس الإيراني: اتفقت مع ولي عهد الإمارات على «طي صفحة الماضي»

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه أجرى محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد، على هامش قمة قادة مجموعة «بريكس» المنعقدة في نيودلهي.

وقال بزشكيان، إن اللقاء شهد اتفاقًا بين الجانبين على «طي صفحة الماضي والتطلع إلى المستقبل»، مؤكدًا أن طهران وأبوظبي بحثتا سبل تعزيز التعاون والعمل على بناء «مستقبل مشترك».

وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعي إيران والإمارات لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، بعد سنوات من التوترات والتباينات الإقليمية.

ونقلت وكالة رويترز تصريحات الرئيس الإيراني، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الملفات التي تناولتها المحادثات أو الخطوات العملية المرتقبة بين البلدين.