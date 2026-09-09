لمواجهة أزمات العالم.. هشام بدوي يبحث مع رئيس النواب الأسترالي دعم العلاقات بين البلدين

عقد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع ميلتون ديك، رئيس مجلس النواب الأسترالي، وذلك من مقر المجلس بالعاصمة الجديدة، في إطار بحث سبل دعم العلاقات المصرية الأسترالية وتعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

البناء على الزخم المتزايد في العلاقات المصرية الأسترالية

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء عمق العلاقات التي تجمع مصر وأستراليا، معربًا عن تطلعه إلى البناء على حالة الزخم التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، وترجمتها إلى مزيد من مجالات التعاون المشترك.

وشدد بدوي على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسستان التشريعيتان في دعم العلاقات بين البلدين، من خلال تبادل الزيارات البرلمانية وتنسيق المواقف داخل المحافل البرلمانية الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

رئيس النواب الأسترالي يستعرض برنامجه لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي

من جانبه، أعرب ميلتون ديك عن تقديره للعلاقات التي تجمع أستراليا ومصر على مختلف المستويات، مشيدًا بالدور الذي يقوم به مجلس النواب المصري في إطار الاتحاد البرلماني الدولي.

واستعرض رئيس مجلس النواب الأسترالي، خلال اللقاء، ملامح برنامجه الانتخابي ورؤيته بشأن عدد من الملفات والقضايا الدولية، في ضوء ترشحه لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي.

إشادة بالدور المصري في الاتحاد البرلماني الدولي

وثمّن ديك الدور الفاعل لمجلس النواب المصري داخل الاتحاد البرلماني الدولي، لا سيما من خلال المجموعتين الجيوسياسيتين العربية والأفريقية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون البرلماني وتبادل الرؤى بشأن القضايا العالمية.

الحوار.. مفتاح مواجهة الصراعات والأزمات العالمية

وأكد رئيس مجلس النواب الأسترالي قناعته بأن الحوار يمثل الوسيلة الأكثر فاعلية لدعم السلم والأمن الدوليين، والمساهمة في تسوية الصراعات الدائرة حول العالم.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من التحديات العالمية الملحة، وفي مقدمتها تغير المناخ، وأهمية تعزيز التعاون الدولي والبرلماني للتعامل مع هذه القضايا ووضع حلول مشتركة لها.