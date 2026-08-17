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أمن قومي عربي.. تحديات الأمن المائي تتصدر مباحثات نبيل فهمي ووزير الري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمن قومي عربي.. تحديات الأمن المائي تتصدر مباحثات نبيل فهمي ووزير الري

نبيل فهمي ووزير الري المصري
نبيل فهمي ووزير الري المصري
الديب أبوعلي

استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026، في مقر الأمانة العامة، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، حيث ناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الصلة بملف المياه، وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن المائي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن نبيل فهمي أشار إلى أن تحقيق الأمن المائي على نحو مستدام يعتبر أولوية من أولويات الأمن القومي العربي، في ضوء أن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق تأثراً بندرة الموارد المائية وبعض ظواهر الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة.

تحديات الأمن المائي في المنطقة

وأضاف المتحدث أن نبيل فهمي أوضح أن النجاح في مواجهة هذه التحديات يتطلب عملاً جماعياً متضافراً يقوم على تعزيز أوجه التعاون، والاستفادة من القواسم والمصالح المشتركة بين الدول العربية؛ لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية المرتبطة بالأمن المائي.

وفي هذا الإطار، ذكر المتحدث أن الجانبين أكدا على أهمية تعزيز التنسيق العربي في المحافل الدولية المعنية بالمياه، حيث شهد اللقاء استعراضاً للتحضيرات الجارية للفعاليات العربية والدولية في مجال المياه والمقرر عقدها خلال الفترة القادمة، ابتداءً بأسبوع القاهرة للمياه في شهر أكتوبر القادم، بما يشمل الفعاليات الهامة التي ستعقد على هامشه مثل الدورة الـ17 للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي السابع للمياه، مروراً بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر القادم بأبوظبي، وصولاً إلى الدورة الـ11 للمنتدى العالمي للمياه المقرر عقده العام القادم 2027 بالرياض.

وخلص اللقاء إلى اتفاق الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الجهود العربية الرامية إلى مواجهة تحديات المياه وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.

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