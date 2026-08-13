نبيل فهمي والبديوي يبحثان أمن الخليج ومواجهة التحديات الإقليمية

استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما التطورات المرتبطة بأمن واستقرار دول الخليج العربي وانعكاساتها على الأمن القومي العربي، إلى جانب عدد من القضايا العربية ذات الأولوية، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في التعامل معها.

أمن دول مجلس التعاون الخليجي

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين، بما يعزز وحدة الموقف العربي تجاه القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، ويدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وصون المصالح العربية.

كما بحث اللقاء آفاق تطوير التعاون بين الأمانتين العامتين، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.