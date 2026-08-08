نبيل فهمي يستنكر استهداف ناقلة نفط إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز

استنكر نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية استهداف ايران لناقلة نفط تابعة لدولة الامارات العربية المتحدة أثناء عبورها مضيق هرمز صباح اليوم السبت.

واعتبر فهمي الاعتداء حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الايرانية المتواصلة لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية.

وشدد على أن هذا السلوك العدواني يمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن- وعلى رأسها القرار 2817 - التي أقرت مبدأ حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية.

وحمل فهمي طهران المسئولية كاملة عن هذه الاعتداءات على المقدرات العربية، والتي تخالف المبادئ الدولية المستقرة بشأن حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية، وسيكون لها تداعيات عديدة علي امن واستقرار المنطقة.