تعرف علي نتايج فردي الشباب والناشئين في كأس الفراعنة الدولية لجمباز الأيروبيك

انتهت منافسات فردي الشباب والناشئين رجال وتريو آنسات شباب في بطولة كاس الفراعنة الدولية لجمباز الايروبيك التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 الي 9 اغسطس الجاري علي صالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 30 هيئة رياضية باجمالي 290 لاعب و لاعبة .



وفي مرحلة الحسم النهائية جاءت النتائج كالآتي:

فردي شباب

المركز الاول عمر البسيوني - نادي الاتحاد السوداني العام

المركز الثاني علي رمزي - نادي الاتحاد السوداني العام

المركز الثالث مروان عبد الغني - لاعب حر

فردي ناشئين

مركز أول ياسين احمد - منتخب مصر

مركز ثاني آسر محمد - منتخب مصر

مركز ثالث ياسين سليم - نادي سموحة الرياضي

تريو آنسات شباب

مركز أول فريق رويال جيمناستكس

- لارا مرسي

- تيا سعيد

- كنزي عبد الرزاق

مركز ثاني فريق رويال جيمناستكس

- تاليا الطوخي

- صوفيا مادي

- لارا الهادي

وحظيت بطولة الفراعنة الدولية لجمباز الايروبيك بإشادة واسعة بالمستوى الفني والتنظيمي المتميز من لجان التحكيم، بفضل التنظيم الاحترافي بإشراف الاتحاد المصري للجمباز

وتشهد بطولات الفراعنة الدولية للجمباز بجميع فروعه إقبال كبير من دول العالم للمشاركة, من أجل الاستفادة من المستويات الفنية المرتفعة التي تشهدها النسخ المتعاقبة، وأيضا للاستفادة من القدرات التنظيمية التي بات يمتلكها الاتحاد المصري للجمباز تحت قيادة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز

وتعتبر سلسلة بطولات الفراعنة الدولية التي تنظمها مصر بجميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر

ونجح اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين ورئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فى وضع البطولة على الخريطة الدولية حتى أصبحت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول على المشاركة بها بعد النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبري تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز على مستوى العالم.

