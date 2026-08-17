مفاجأة في أسعار البيض اليوم وانخفاض أسعار الدقيق والسكر.. ماذا يحدث في الأسواق؟

شهدت أسعار السلع الأساسية تحركات جديدة في الأسواق، اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026، وسط تراجع أسعار العديد من المنتجات، مقابل ارتفاعات محدودة في بعض السلع، بالتزامن مع تحركات ملحوظة في أسعار البيض.

أسعار البيض اليوم

سجل متوسط سعر كرتونة البيض اليوم نحو 109.93 جنيه، بزيادة قدرها 4.66 جنيه.

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي 123.39 جنيه، بانخفاض قدره 7.82 جنيه.

وبلغ سعر البيضة البيضاء نحو 4.35 جنيه، بانخفاض قدره 35 قرشًا، بينما بلغ سعر البيضة الحمراء نحو 4.45 جنيه، بتراجع قدره 32 قرشًا.

وسجلت البيضة البلدي نحو 4.97 جنيه، بانخفاض قدره 43 قرشًا.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

تراجع متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ إلى 34.66 جنيه، بانخفاض قدره 37 قرشًا.

وانخفض سعر كيلو الفول المعبأ إلى 62.03 جنيه، بتراجع قدره 1.84 جنيه.

وسجل سعر كيلو الدقيق المعبأ 25.28 جنيه، بانخفاض قدره 2.16 جنيه.

وتراجع سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 99.77 جنيه، بانخفاض قدره 2.05 جنيه، فيما سجلت بيانات أخرى للمنتج نفسه متوسطًا بلغ 100.39 جنيه، بانخفاض قدره 1.43 جنيه.

وانخفض سعر كيلو السكر المعبأ إلى 34.04 جنيه، بتراجع قدره 2.78 جنيه.

وتراجع سعر عبوة المكرونة المعبأة وزن 400 جرام إلى 23.92 جنيه، بانخفاض قدره 5.05 جنيه، بينما سجل سعر كيلو المكرونة المعبأة 28.24 جنيه، بتراجع قدره 73 قرشًا.

وانخفض سعر كيلو المكرونة السائبة إلى 25.45 جنيه، بتراجع قدره 1.25 جنيه.

وسجل الفول المعبأ المجروش 61.60 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 1.83 جنيه.

وتراجع سعر كيلو الفول المعبأ المجروش إلى 61.60 جنيه، بانخفاض قدره 1.83 جنيه.

وانخفض سعر عبوة شاي العروسة وزن 40 جرامًا إلى 10.72 جنيه، بتراجع قدره 48 قرشًا.

كما سجل شاي ليبتون وزن 40 جرامًا نحو 12.76 جنيه، بانخفاض قدره 28 قرشًا.

وتراجع سعر لتر زيت الذرة إلى 120.34 جنيه، بانخفاض قدره 1.26 جنيه.

وانخفض متوسط سعر كيلو الشاي إلى 237.04 جنيه، بتراجع قدره 12.11 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

ارتفع متوسط سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح إلى 69.12 جنيه، بزيادة قدرها 65 قرشًا.

كما سجل العدس الأصفر المعبأ نحو 69.46 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 2.14 جنيه.