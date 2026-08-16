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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل الشراء غدا.. انخفاضات مفاجئة في أسعار الأرز والمكرونة

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق
أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق
رانيا أيمن

تتحرك أسعار عدد من السلع الأساسية في الأسواق قبل بدء عمليات الشراء غدا، وسط انخفاضات متفاوتة في أسعار بعض المنتجات، مقابل ارتفاع أسعار سلع أخرى، ما يجعل معرفة آخر تحديثات الأسعار أمرا مهما قبل التوجه إلى الأسواق.

وفي مقدمة السلع التي شهدت تحركات اليوم، جاءت أسعار البيض بأنواعه، إذ سجلت كرتونة البيض 105.27 جنيه، بانخفاض قدره 0.05 جنيه، 

بينما ارتفع سعر البيضة البيضاء إلى 4.70 جنيه، بزيادة قدرها 0.02 جنيه.

كما سجلت البيضة الحمراء 4.77 جنيه، بزيادة قدرها 0.05 جنيه، 

أسعار البيض في مصر اليوم

في حين بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 131.21 جنيه، بانخفاض قدره 1.08 جنيه، 

وسجلت البيضة البلدي الواحدة 5.40 جنيه، بزيادة قدرها 0.03 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

شهدت أسعار عدد من السلع الأساسية انخفاضات ملحوظة، جاء من بينها المكرونة المعبأة وزن 400 جرام، التي سجلت 22.98 جنيه، بانخفاض قدره 6.58 جنيه، 

كما تراجع سعر الفول المعبأ المجروش إلى 63.43 جنيه، بانخفاض قدره 5.77 جنيه.

وانخفض سعر العدس المعبأ إلى 64.58 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 5.10 جنيه، 

بينما سجل الفول المعبأ 63.87 جنيه، بانخفاض قدره 2.13 جنيه.

وتراجع سعر السكر المعبأ إلى 36.82 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 1.56 جنيه، 

كما انخفض سعر العدس المعبأ الصحيح إلى 68.47 جنيه، بتراجع قدره 1.21 جنيه.

وسجل الدقيق المعبأ 27.44 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 1.20 جنيه، 

السلع الأساسية

بينما تراجعت المكرونة السائبة إلى 26.70 جنيه، بانخفاض قدره 0.69 جنيه.

وانخفض سعر زيت عباد الشمس إلى 101.82 جنيه للتر، بتراجع قدره 0.43 جنيه، كما تراجع زيت الذرة إلى 121.60 جنيه، بانخفاض قدره 0.71 جنيه.

وسجل الأرز المعبأ 35.03 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر العدس الأصفر المعبأ 67.32 جنيه، بانخفاض قدره 0.03 جنيه.

كما تراجع سعر شاي العروسة وزن 40 جراما إلى 11.20 جنيه، بانخفاض قدره 0.17 جنيه، في حين انخفض متوسط سعر الشاي إلى 249.15 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 11.97 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

في المقابل، سجلت بعض السلع ارتفاعات جديدة، من بينها زيت عباد الشمس الذي بلغ 103.47 جنيه للتر، بزيادة قدرها 1.22 جنيه.

واستقر سعر شاي ليبتون وزن 40 جراما عند 13.04 جنيه.

أسعار السلع اليوم سعر كيلو الأرز اليوم سعر كيلو المكرونة اليوم سعر الشاي اليوم سعر كرتونة البيض سعر كيلو السكر أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق

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