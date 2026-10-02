رقص وغناء في كواليس حفل زفاف ديانا هشام

خطفت الفنانة ديانا هشام الأنظار في الساعات التي سبقت انطلاق حفل زفافها، بعدما ظهرت في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة خلال استعداداتها للحفل، وشاركت لحظات مميزة من كواليس يومها الخاص مع المقربين منها.

وظهرت ديانا هشام في مقطع فيديو من كواليس حفل الزفاف وهي ترقص وتغني وسط أجواء احتفالية، معبرة عن فرحتها بهذه المناسبة، كما حرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية التي توثق تفاصيل تلك اللحظات قبل بدء الاحتفال.

ومن المقرر أن يشهد حفل زفاف ديانا هشام حضور عدد من أصدقائها وزملائها في الوسط الفني، إلى جانب أفراد عائلتها والمقربين منها، وسط أجواء احتفالية احتفالًا بهذه المناسبة.

عقد قران ديانا هشام

وكانت ديانا هشام قد احتفلت بعقد قرانها مساء الجمعة في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط حضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين من العروسين، في أجواء عائلية اتسمت بالفرحة والاحتفال.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من إعلان ارتباط الفنانة، إذ احتفلت ديانا هشام بخطوبتها في شهر مارس عام 2025، وحرصت وقتها على مشاركة متابعيها عددًا من اللحظات الخاصة بالحفل، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع الصور، مقدمين لها التهاني والتمنيات بحياة زوجية سعيدة، بعد إعلانها الاحتفال بزفافها.

آخر أعمال ديانا هشام

وعلى الجانب الفني، كانت آخر مشاركات ديانا هشام على شاشة السينما من خلال فيلم «سيكو سيكو» الذي عُرض عام 2025، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن.

وتواصل ديانا هشام حضورها الفني بالتزامن مع احتفالها بهذه المناسبة الخاصة، حيث تحرص على مشاركة جمهورها أبرز محطاتها الشخصية والفنية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.