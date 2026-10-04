وزير الطاقة الأمريكي يطالب أوروبا بالإفراج عن جزء من مخزوناتها من الديزل

كشف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن أوروبا لديها مخزونات كبيرة من الديزل يمكن الإفراج عن جزء منها لخفض الأسعار عالمياً.

وقال وزير الطاقة الأمريكي لسي بي إس: الإمدادات المتزايدة عبر مضيق هرمز واصلت الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة

وأضاف وزير الطاقة الأمريكي : قرار الصين وقف تصدير الديزل والبنزين يؤثر في الأسواق

وزاد وزير الطاقة الأمريكي : الرئيس ترمب يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران بالتوازي

وأتم وزير الطاقة الأمريكي تصريحاته : في أوروبا مخزونات كبيرة من الديزل يمكن الإفراج عن جزء منها لخفض الأسعار عالميا

وإستند تصريح كريس رايت يستند إلى أن أوروبا تملك فعلاً هامشاً يمكن استخدامه لتهدئة سوق الديزل.

ومن جانبها ؛ قالت المفوضية الأوروبية في 29 سبتمبر إن إمدادات الاتحاد مستقرة، وإن مخزونات الطوارئ ما زالت عند مستوى مرتفع ومتاح استخدامها إذا تعطل السوق

ووفق بيانات Insights Global التي نقلها ENGINE في 25 سبتمبر فأن مخزونات الغازوال في مركز أمستردام–روتردام–أنتويرب ارتفعت 2% خلال سبتمبر إلى 12.33 مليون برميل.

كما أشارت المفوضية أيضاً إلى أن المخزونات التجارية في ARA ما تزال دون متوسط 5 سنوات، ما يعني أن الإفراج عن جزء منها قد يخفف الأسعار عالمياً لكنه لن ينهي الشح بالكامل

جدير بالذكر أن تعطل صادرات روسيا من الديزل وضعف طاقة التكرير العالمية أبقيا السوق مشدودة والأسعار مرتفعة