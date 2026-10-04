لميس الحديدي: ضغوط «ترامب» على أوروبا بشأن «الديزل» تتزامن مع تراجع صادرات روسيا 40%

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن أزمة الديزل تشهد توترًا بين الولايات المتحدة وأوروبا، في ظل محاولة ترمب الضغط على أوروبا من أجل خفض الأسعار بالنسبة للمواطن الأمريكي، بينما تواجه أوروبا مسألة ضخ جزء من احتياطياتها لمواجهة الأزمة.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هذه الأزمة تؤثر على مصر أيضًا، مشيرة إلى أن السبب الأساسي لها هو الحرب، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، باعتبار أن روسيا مصدر رئيسي للسولار. وأوضحت أن صادرات روسيا من الديزل تراجعت بنحو 40% منذ بداية العام، معتبرة أن هذا التراجع يمثل أزمة كبيرة.

وأكدت أن الضغوط الأمريكية على أوروبا بشأن الاحتياطي، إلى جانب تراجع صادرات روسيا من الديزل والحرب الروسية الأوكرانية، تعد من العوامل المرتبطة بأزمة الديزل التي تؤثر على الأسواق.