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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: أهالي بيشتكوا من صعوبة مناهج الرياضيات الجديدة للابتدائي

لميس الحديدي
لميس الحديدي
رحمة سمير

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن شكاوى المواطنين التي تصل بشأن التعليم تتعلق، في جانب منها، بمناهج الرياضيات المطورة، وتحديدًا للصف الثالث الابتدائي، موضحة أن وزارة التربية والتعليم أعلنت تطوير مناهج الرياضيات بالتعاون مع الحكومة اليابانية، على أن يبدأ التطوير من الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي.

وأشارت إلى أن تطبيق النظم الجديدة بدأ العام الدراسي الماضي على الصف الأول الابتدائي، بينما يجرى خلال العام الدراسي الحالي تطبيق المنهج المطور على الصفين الثاني والثالث الابتدائي.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ عددًا كبيرًا من أولياء الأمور يشتكون من صعوبة المناهج الجديدة، موضحة أن بعض الأمهات أخبرنها بأنهن لا يستطعن حل مسائل الرياضيات مع أبنائهن ويحتجن إلى أكثر من خطوة لفهمها، بينما قال بعض الآباء إن الأمر «مستحيل»، وإن هناك مدرسين لا يستطيعون شرح المنهج للطلاب، فضلًا عن صعوبة مذاكرته بالنسبة إلى بعض الطلاب.

وأكدت أن شكاوى أولياء الأمور محل تقدير، لكن هناك رأيًا آخر يرى ضرورة منح المنهج فرصة لتجربته، خاصة أن المطالبة بتطوير المناهج كانت مستمرة.

وأوضحت أن تطوير المناهج بالتعاون مع اليابان يستهدف الوصول إلى أفضل نوع من المناهج للطلاب، مشددة على ضرورة منح التجربة فرصة لمعرفة كيفية تعامل الأطفال معها، لأن أي شيء جديد قد يكون صعبًا في بدايته.

وأضافت أنه يمكن متابعة الوضع من خلال الاختبارات الشهرية والاختبارات اللاحقة لمعرفة مدى قدرة الطلاب على التعامل مع المنهج، مشيرة إلى أن الاعتراض على كل ما هو جديد أصبح أمرًا متكررًا رغم أن هذا المنهج يمثل تطويرًا للمناهج.

وأكدت أن أولياء الأمور لديهم حق في شكاواهم، وفي المقابل هناك أيضًا رغبة من الوزارة في تطوير المناهج، وهي رغبة مهمة تستحق المتابعة والتقييم.

التعليم الإعلامية لميس الحديدي لميس الحديدي مناهج الرياضيات للابتدائي

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