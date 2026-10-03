الإعلامية لميس الحديدي: إنشاء معدية مؤقتة أكثر أمانًا لأطفال عزبة مطاوع بالبحيرة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن قضية الأطفال الذين ظهروا في صورة أثناء عبورهم على ماسورة في عزبة مطاوع بمحافظة البحيرة شهدت تحركًا سريعًا من المسؤولين، موضحة أن وزير الري ووزير التخطيط شاهدا الصور، وتم إنشاء معدية أخرى أكثر أمانًا لحين الانتهاء من إنشاء الكوبري.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الصور الجديدة للمعدية المؤقتة توضح أنها أصبحت موجودة في عزبة مطاوع حتى يعبر عليها الأطفال، معتبرة أنها أكثر أمانًا لهم إلى حين إنشاء الكوبري، الذي سيتم إنشاؤه سريعًا، مشيرة إلى وجود مراحل متعددة للعمل وصور توضح مراحل التنفيذ.

وأشادت بالتعاون بين وزير الري ووزير التخطيط، مؤكدة أن المعدية تم إنشاؤها بسرعة بعد التحرك بشأن المشكلة، وقدمت الشكر لوزير الري ووزير التخطيط على سرعة الاستجابة، كما وجهت الشكر مرة أخرى إلى الشخص الذي التقط صورة الأطفال ونشرها، مؤكدة أن هذه الصورة هي التي حركت الأمور وساهمت في التعامل مع المشكلة.