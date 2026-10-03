لميس الحديدي: تراجع مبيعات الهواتف محلية الصنع 20% وأرخص هاتف يصل إلى 7 آلاف جنيه

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مبيعات الهواتف محلية الصنع تراجعت بنحو 20%، مشيرة إلى أن أرخص هاتف محلي الصنع أصبح يصل إلى 7 آلاف جنيه، في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ ارتفاع أسعار الهواتف جعل المواطنين أكثر حرصًا على الأجهزة التي يمتلكونها، داعية من لديه هاتف إلى الحفاظ عليه وإصلاحه وضبطه إذا واجه مشكلات مثل السخونة أو التهنيج، قائلة إن فكرة تغيير الهاتف أصبحت من الأمور الصعبة في ظل الظروف الحالية.

وأوضحت أن تراجع الإقبال على تغيير الهواتف يأتي في ظل تأثير عوامل عدة، من بينها الذكاء الاصطناعي والتضخم والحرب، مشيرة إلى أن إغلاق مضيق هرمز يمتد تأثيره إلى العديد من المنتجات، وصولًا إلى القلم الرصاص والهاتف المحمول.