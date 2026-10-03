هل يستحق التحديثات؟ .. مقارنة شاملة بين هاتف iPhone 18 Pro والجيل السابق iPhone 17 Pro

طرحت شركة "أبل" هاتفها الجديد "آيفون 18 برو"، ليضع مستخدمي الإصدار السابق أمام حيرة حقيقية حول ضرورة الترقية الفورية.

شاشة أكبر وتصميم أرق

وبحسب تقرير نشره موقع "سي إن إن أندر سكورد"، يتميز آيفون 18 برو بشاشة أكبر قليلًا بفضل الحواف النحيفة جدًا المحيطة بها.

يمنحك هذا التغيير البسيط مساحة رؤية أوسع وأكثر راحة للعين عند مشاهدة الفيديوهات أو تصفح الإنترنت، وذلك دون زيادة مزعجة في حجم الهاتف الفعلي أو وزنه في يدك.

عقل أسرع وذكاء حقيقي

تكمن القفزة الأهم بالهاتف الجديد في المعالج؛ وهو الشريحة الإلكترونية التي تعمل كعقل الهاتف وتحدد سرعته وقوته.

صمم هذا المعالج الجديد خصيصًا لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بأبل بكل سلاسة.

ستساعدك هذه الميزات الذكية في إنجاز مهامك اليومية، مثل تلخيص الرسائل الطويلة نيابة عنك أو تعديل الصور بضغطة زر.

عدسات تقرب لك المسافات

أما إذا كنت من عشاق التصوير، فإن الهاتف الجديد يحمل لك تحسينات ملحوظة، خاصة في عدسة التقريب (الزوم).

أصبح بإمكانك الآن التقاط صور واضحة جدًا للأشخاص أو الأشياء البعيدة دون أن تصبح الصورة مشوشة.

كما تحسنت جودة الكاميرا الواسعة لالتقاط المناظر الطبيعية أو المجموعات الكبيرة بتفاصيل أدق.

بطارية تدوم أكثر

ولم تتجاهل الشركة الشكوى الدائمة من البطارية، حيث يأتي الهاتف الجديد ببطارية متطورة تصمد لساعات أطول خلال الاستخدام اليومي الشاق.

يعني هذا ببساطة أنك لن تضطر للبحث عن شاحن بمنتصف يوم عملك الطويل حتى مع تشغيل الألعاب وتصفح الإنترنت باستمرار.

قرار الترقية في النهاية

الخلاصة ببساطة، إذا كان بين يديك هاتف آيفون 17 برو حاليًا، فربما لا تحتاج لدفع مبلغ كبير لأن التغييرات لن تقلب تجربتك رأسًا على عقب.

ولكن إذا كان هاتفك من الأجيال الأقدم، فإن الانتقال للإصدار الجديد سيبهرك بفرق السرعة وأداء الكاميرات المذهل.