حدث جهازك الآن.. أبل تعالج ثغرة أمنية طالت مستخدمين محددين

أصدرت شركة أبل تحديثات أمنية لمعالجة ثغرة أمنية في الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل iOS وiPadOS وmacOS، والتي قالت إنها ربما تم استغلالها في هجمات مستهدفة.

تشير الثغرة الأمنية، التي تم تتبعها تحت اسم CVE-2026-86950، إلى عملية كتابة خارج النطاق تؤثر على مكون CoreGraphics، والتي يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية عند معالجة ملف مصمم بشكل خبيث.

أعلنت الشركة المصنعة لأجهزة آيفون أنها عالجت المشكلة من خلال تحسين عملية التحقق من الحدود.

وأشادت بشركة ميتا برودكت سيكيوريتي لاكتشافها المشكلة والإبلاغ عنها.

وأضافت: "شركة أبل على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها في هجوم متطور للغاية ضد أفراد مستهدفين محددين على إصدارات من نظام التشغيل iOS قبل الإصدار 27".

ورغم ذلك، لم تقدم الشركة أي تفاصيل حول عدد الأفراد المستهدفين، أو ما إذا كانت أي من تلك المحاولات ناجحة، أو متى حدثت أول حالة استغلال لثغرة CVE-2026-86950.

في وقت سابق من شهر فبراير، عالجت شركة أبل مشكلة تلف الذاكرة والتي قالت إنها استُخدمت كسلاح في هجمات إلكترونية متطورة.