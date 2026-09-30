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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بدون تطبيقات.. إعداد مخفي في أندرويد يضاعف سرعة استجابة هاتفك

بدون تطبيقات.. إعداد مخفي في أندرويد يضاعف سرعة استجابة هاتفك
بدون تطبيقات.. إعداد مخفي في أندرويد يضاعف سرعة استجابة هاتفك
لمياء الياسين

مع التطور الهائل الذي شهدته معالجات الهواتف الذكية في الآونة الأخيرة، أصبحت مشكلات التباطؤ  من العيوب النادرة التي لم يعد المستخدم يواجهها بانتظام.

تحديث التطبيقات المثبتة

على الجانب الآخر  فأن تحديث نظام التشغيل "أندرويد" إلى أحدث إصداراته، إلى جانب الاستمرار في تحديث التطبيقات المثبتة، يعد ضروري للحفاظ على سلاسة الأداء الاستثنائي للأجهزة المحمولة.
وفي سياق متصل، قد يلجأ قطاع عريض من المستخدمين إلى خيار مسح ذاكرة التخزين المؤقت (Cache) وذلك لمعالجة حالات تراجع الأداء، والتي تعد  خطوة يؤكد المتخصصون مدى جدواها وذلك عندما تتعرض ملفات بعض التطبيقات للتلف أو التضخم بشكل غير طبيعي مما يعيق عمل النظام.


حيلة برمجية ذكية

إلا أنه في المقابل تعد هناك "حيلة ذكية" مخفية داخل إعدادات نظام تشغيل "أندرويد"، قد تساعد على تحويل تجربة الاستخدام اليومي وجعل الهاتف يبدو أكثر سرعة واستجابة بشكل ملحوظ، وذلك دون حاجة المستخدم لتكبد عناء تثبيت ايه برمجيات أو تطبيقات إضافية خارجية.
وتعتمد هذه الآلية على القيام بالدخول إلى "خيارات المطور" المخفية في النظام، وبدء تعديل مقاييس الرسوم المتحركة (Animations) وذلك من خلال خفضها من القيمة الافتراضية (1x) إلى (0.5x) فقد يصلص هذا التعديل البسيط من الزمن المستغرق في القيام بالانتقال بين النوافذ وفتح التطبيقات وإغلاقها، مما قد يمنح واجهة المستخدم لأستجابة فورية وحركية فائقة بلمس الشاشة.

وفي الوقت نفسه تتيح جميع هواتف أندرويد وبمختلف فئاتها السعرية وشركاتها المصنعة  لميزة ذكية لتسريع واجهة النظام عن طريق تعديل سرعة الرسوم المتحركة (Animations). وتعد هذه الخاصية ليست جديدة، بل في المقابل قد تمتد جذورها إلى نظام Android 4.0 Ice Cream Sandwich، وتعد من أبرز الحيل التي يطبقها المحترفون عند إعداد أي هاتف جديد لمنحه استجابة فورية وفائقة السرعة.

الهواتف الذكية الرسوم المتحركة نظام تشغيل سرعة الرسوم المتحركة ذاكرة التخزين مسح ذاكرة التخزين

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