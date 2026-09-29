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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواتف آيفون 18 برو تحقق مبيعات قياسية في الصين بمليون وثلاثمئة ألف وحدة

آيفون 18 برو
آيفون 18 برو
احمد الشريف

حققت شركة «أبل» مبيعات قياسية لهاتفي «iPhone 18 Pro» و«Pro Max» في الصين خلال أسبوعها الأول. 

وباعت الشركة نحو 1.3 مليون هاتف في السوق الصيني متفوقة على أرقام العام الماضي بنسبة 15%.

إقبال قياسي ونفاد سريع للكميات 

شهدت فترة الحجز المسبق طلباً هائلاً، وذلك فقاً لتقرير نشره موقع GSMArena التقني المتخصص. 

وتشير التقديرات إلى حجز نحو سبعة ملايين وحدة قبل طرح الأجهزة رسمياً في الأسواق.

كما حققت بعض المتاجر إيرادات مالية مضاعفة مقارنة بإطلاق هواتف برو السابقة في العام الماضي. 

واستمر هذا الزخم القوي ليتحول إلى مبيعات فورية بلغت قرابة 1.3 مليون جهاز في أسبوع واحد.

تفوق كاسح لنسخة برو ماكس 

استحوذت طرازات برو الجديدة على تسعين بالمئة من إجمالي مبيعات كافة هواتف أبل السابقة مجتمعة. 

ولم تتأثر الشركة بغياب الطراز العادي، إذ سارع المستهلكون لشراء الفئة الاحترافية الأعلى سعراً.

واقتنص هاتف "برو ماكس" الأكبر حجماً النصيب الأكبر، مسجلاً 55.5 بالمئة من إجمالي المبيعات الفعلية. 

وجاء ذلك بعدما كان الطراز الأصغر يتصدر تفضيلات المستخدمين في مرحلة الحجز المسبق بنسبة ستين بالمئة.

زيادة ذكية في الأسعار لم توقف شغف المشترين

رفعت أبل أسعار هواتفها الجديدة بحذر، حيث زادت نسختي 256 و512 جيجابايت بنحو ألف يوان. 

وتعادل هذه الزيادة نحو مئة وخمسين دولاراً أمريكياً، أو ما يقارب 11 بالمئة فقط.

بينما فرضت زيادات أكبر على سعتي تيرابايت وتيرابايتين وصلت إلى 3500 يوان صيني. 

ورغم هذه الزيادات، واصل المستهلك الصيني الإقبال بكثافة لامتلاك أحدث ما أنتجته الشركة الأمريكية.

آيفون 18 هواتف آيفون 18 برو أبل iPhone 18 Pro Pro Max

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