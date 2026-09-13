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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل رهينة سامسونج في iPhone Duo.. شاشة بـ 250 دولاراً وإصلاح يتجاوز 1000 دولار

للنشر2..أبل رهينة سامسونج في iPhone Duo: شاشة بـ 250 دولاراً وإصلاح يتجاوز 1000 دولار
للنشر2..أبل رهينة سامسونج في iPhone Duo: شاشة بـ 250 دولاراً وإصلاح يتجاوز 1000 دولار
لمياء الياسين

وقّعت شركتا آبل وسامسونج ديسبلاي اتفاقية حصرية لمدة ثلاث سنوات في منشور جديد تم نشره على موقع ويبو  ، قال المسرب Instant Digital إن شركتي Apple وSamsung Display وقعتا اتفاقية توريد حصرية لمدة ثلاث سنوات للشاشات القابلة للطي.

بحسب المُسرّب، ستكون شركة سامسونج ديسبلاي المورد الحصري لشركة أبل للشاشات القابلة للطي لهاتف آيفون ديو "والطرازات اللاحقة"، حيث تبلغ تكلفة كل شاشة حوالي 250 دولارًا.

وأشار المُسرب أيضاً، وبشكل غير مفاجئ، إلى أن هذا "أحد أغلى المكونات الأساسية" للجهاز.

على الرغم من عدم وجود تقارير موثوقة حول قائمة المواد المتوقعة لجهاز iPhone Duo، والتي توضح تكاليف المكونات عبر الشاشات والكاميرات والمعالج والذاكرة والمكونات الأخرى، فقد شاركت شركة Apple معلومات مثيرة للاهتمام حول المواد المستخدمة في بناء الجهاز، بما في ذلك كمية المحتوى المعاد تدويره الذي يحتويه.

مواصفات هاتف iPhone Duo

صُمم هاتف iPhone Duo مع مراعاة البيئة، ويسهم في تحقيق خطة آبل الطموحة للوصول إلى الحياد الكربوني في جميع عملياتها بحلول عام 2030. يتكون الهاتف من 35% من مواد معاد تدويرها، بما في ذلك 100% من الكوبالت المعاد تدويره في البطارية، و100% من التيتانيوم المعاد تدويره في غطاء المفصلة المطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. يُصنع iPhone Duo باستخدام 60% من الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في جميع مراحل سلسلة التوريد، ويلبي معايير آبل العالية لكفاءة الطاقة والسلامة الكيميائية. 

وكما هو الحال مع جميع منتجات آبل، فإن تغليفه الورقي مصنوع من الألياف بنسبة 100%، ويمكن إعادة تدويره بسهولة في المنزل.

أما بالنسبة لقائمة مكونات الجهاز الفعلية، فإن عمليات التفكيك والتحليلات الأخرى قد تعطينا فكرة أفضل بمجرد طرحه في الأسواق الشهر المقبل.

جهاز iPhone Duo شركة Apple سامسونج ديسبلاي الطباعة ثلاثية الأبعاد المعالج والذاكرة

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