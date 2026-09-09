سامسونج تدعم هواتف Galaxy S25 بأربع ميزات ذكاء اصطناعي عبر تحديث One UI 9

أطلقت شركة "سامسونج" (Samsung) الكورية الجنوبية التحديث التجريبي الثاني لواجهة "One UI 9.0" لهواتف سلسلة "Galaxy S25"، متضمناً أربع ميزات جديدة من حزمة الذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" كانت مقتصرة في السابق على أحدث هواتفها الرائدة، وفقاً لما أورده تقرير أعده الكاتب آصف إقبال شيخ ونشره موقع SamMobile التقني المتخصص.

ميزة Call Brief

أوضح التقرير أن التحديث الجديد، المتاح لطرازات Galaxy S25 وS25 Plus وS25 Ultra، جلب ميزة "Call Brief"؛ وهي أداة ذكية تعرض تلقائياً معلومات سياقية وأحداثاً وتقويمات مرتبطة بالمتصل مباشرة على شاشة الاتصال في الوقت الفعلي، مما يسهل على المستخدم تذكر تفاصيل النقاش ومتابعة الموضوعات المشتركة مع الطرف الآخر دون الحاجة لمغادرة شاشة المكالمة أو البحث اليدوي في الملاحظات والرسائل.

بطاقات مخصصة في Now Brief

أشار المصدر إلى أن التحديث أضاف خاصية "Custom Cards" داخل قسم "Now Brief"، وتسمح بإنشاء بطاقات ملخص يومية مخصصة تجمع بيانات مختارة من تطبيقات "Samsung Health" و"Samsung Weather" وموقع "YouTube"، مع تحديد التوقيت المفضل لعرضها خلال اليوم.

وترافق ذلك مع ميزة "My FanCam" الموجهة لمحرري الفيديو؛ حيث تتيح للمستخدم تتبع شخص محدد تلقائياً داخل مقاطع الفيديو المسجلة مسبقاً على الهاتف، وإعادة ضبط أبعاد الإطار (Reframing) ليظل الشخص المستهدف دائماً في منتصف الشاشة.

أداة Now Nudge

وافاد تقرير موقع SamMobile أن الميزة الرابعة المضافة هي "Now Nudge"، وتعمل على تحليل محتوى شاشة الهاتف بشكل لحظي لاقتراح الخطوات والإجراءات التالية المناسبة للمستخدم في التوقيت المثالي، مما يختصر الخطوات الروتينية دون الحاجة للتبديل المستمر بين التطبيقات المختلفة، مبيناً أن هذه الميزات كانت قد ظهرت لأول مرة مع سلسلة Galaxy S26 والهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 8 وZ Flip 8.

توسيع وصول التحديث لهواتف

ذكر التقرير أن سامسونج بدأت في تعميم هذه الميزات الذكية وإصلاحات الاستقرار البرمجي على أجهزة إضافية، حيث من المقرر وصولها لهواتف Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 وهاتف Galaxy S25 FE ضمن النسخة التجريبية الثانية لواجهة One UI 9، تأكيداً لنهج الشركة في دعم أجهزتها السابقة بالميزات المتقدمة طالما امتلكت العتاد القادر على تشغيلها.